Jude Bellinghamno se cansa de marcar. El inglés, otra vez, fue el gran nombre del Real Madrid en el estreno en el nuevo Santiago Bernabéu. En la vuelta a casa. En un partido, duro partido, contra el Getafe. El ex del Borussia de Dortmund está ya no solo justificando su precio sino que está logrando que parezca poco por todo lo que está dando al cuadro de Ancelotti en estos primeros compases de campeonato.

Porque cuesta, mucho, encontrar en cualquier Liga del mundo un inicio como el del dorsal 5 del conjunto blanco. Porque en cuatro partidos ha marcado en todos ellos. Porque es Pichichi del torneo con cinco dianas. Porque sus goles están valiendo puntos.

Puntos valiosos, como los tres cosechados en un encuentro que comenzó complicado con el 0-1 de Borja Mayoral en el minuto 11. El inglés, en una primera parte más bien floja, protagonizó la jugada polémica del partido con un penalti que el VAR corrigió. Con una acción que, de no ser por el vídeo, pudo haber significado el empate del Real Madrid.

Con Kroos es otra historia

Empate que llegó gracias a Joselu ya en el segundo acto. En una jugada embarullada, revisada también por el vídeo, que en esa ocasión sí tuvo final feliz para los de Ancelotti.

En ese momento estaban ya en el verde tanto Nacho como Toni Kroos. Salieron por Camavinga y por Fran García, señaladísimo en el tanto de Borja Mayoral junto con David Alaba. El alemán le dio otro aire al fútbol de los merengues, y David Soria ya empezó a hacer méritos para ser el MVP del encuentro.

Y entonces, Bellingham

Se lo llevó, a pesar del error en el 2-1 en el minuto 95. Disparo potente, y botando. Disparo que no pudo blocar y que rechazó al medio. Ahí estaba Bellingham, quien ganó la partida a toda la defensa azulona. Toque, y para dentro.

Y tres puntos más para el Real Madrid, que pase lo que pase seguirá como líder de la competición al sumar cuatro victorias en cuatro encuentros. Doce puntos, pleno antes del parón de selecciones.