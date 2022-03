La vergonzosa actuación de los aficionados nigerianos le ha costado la vida al médico Joseph Kabungo. Las selecciones de Nigeria y Ghana se jugaban en la vuelta el acceso directo al Mundial de Catar 2022 tras el empate sin goles en el partido de ida. El encuentro rápidamente se torció para los locales, que vieron cómo Thomas Partey ponía por delante a Ghana en el marcador.

La reacción nigeriana no se hizo esperar, y tan solo doce minutos después, William Troost-Ekong anotó el tanto del empate. Fueron muy superiores e incluso anularon un gol por fuera de juego al delantero del Nápoles Victor Osimhen pero caer eliminados por el valor doble de los tantos anotados fuera de casa despertó el enfado general del público presente en las gradas del Estadio Nacional de Abuya.

Con el pitido final se produjeron unos hechos lamentables. Los aficionados nigerianos invadieron completamente el terreno de juego y se llevaron por delante la vida del médico zambio Joseph Kabungo, que había estado encargándose del control antidopaje previo al encuentro. Además, trataton agredir a los integrantes de su combinado nacional por su actuación durante los 90 minutos.

Los seguidores de la selección nigeriana pagaron su frustración de quedarse fuera de un campeonato del mundo, algo que no ocurría desde 2006, provocando unos bochornosos incidentes. También destrozaron una de las porterías y ambos banquillos. Como indicó el periodista Yaw Ofosu, hubo ghaneses agredidos en las gradas.

