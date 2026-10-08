Mourinho, en estado puro: ojo a cómo habla de Negreira y de la sanción al Manchester City

El entrenador del Real Madrid ha concedido una extensa entrevista al 'Corriere dello Sport' en la que no se ha andado con medias tintas a la hora de analizar ambos casos.

Antes de que LaLiga vuelva a la acción para el Real Madrid después de 20 días de parón de selecciones, el 'Corriere dello Sport' ha publicado una entrevista con Jose Mourinho.

Entre otros aspectos, al entrenador del Real Madrid le preguntan por los dos temas más polémicos en la actualidad futbolística: la sanción al Manchester City y el 'caso Negreira'.

En primer lugar, sobre el futuro castigo al conjunto inglés después de que la Premier League les declarase culpables "de todos los cargos", el portugués ironiza sobre si llegará a verlo.

"Prefiero reírme un poco, porque creo que tendremos un final. Tendremos un final. Pero nosotros dos, que rondamos los 60 años, deberíamos tener la suerte de estar aquí cuando se dicte el veredicto final. Porque ahora llegará la sentencia y, después de un año, habrá apelación", ha señalado.

Seguidamente, preguntado por su aparente mala relación con los árbitros, Mourinho ha recordado lo que ocurrió durante su primera etapa en el cuadro blanco.

"No creo que el problema sea yo. El problema es la mala suerte que tengo cuando llego a un club en particular. Viví la importante etapa de Negreira aquí en el Real Madrid. Nadie lo sabía, pero la vivimos. Sucedió. Sucedió. Me fui después, ahora todo el mundo lo sabe", ha añadido sobre los 8,4 millones de euros que pagó el FC Barcelona al entonces vicepresidente del CTA.