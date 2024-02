Montse Tomé ha declarado este viernes en el caso del beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras el mundial de Australia. Ha asegurado que no convocó el pasado septiembre a la jugadora en los partidos de la Nations League contra Suecia y Suiza por "motivos estrictamente deportivos".

Ha explicado Tomé que no convocó a la delante por "iniciativa propia" y sin estar "presionada" por nadie. Consideró, ha declarado, que "no no estaba rindiendo por la situación que estaba viviendo tras el beso de Rubiales". Además de la controversia mediática que se generó posteriormente.

También ha manifestado, según ha podido saber 'laSexta', que el exseleccionador Jorge Vilda fue el que le dijo tenía que asistir a la asamblea del 25 de agosto de 2023 en la que Luis Rubiales anunció que no iba a dimitir. Una asamblea en la que los asistentes aplaudieron al entonces presidente.

Tomé asegura que asistió porque así se lo pidió su jefe, pero que su deseo era no asistir.