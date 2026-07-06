La estirada de Diogo Costa al disparo de Baena que evitó el primer gol de España

La selección española tuvo el primer gol en ese disparo de Álex Baena, pero Diogo Costa sacó la pelota en la mejor intervención del primer acto.

España tuvo varias en la primera mitad contra Portugal. Amenazó, pero no encontró el gol. El portero luso, Diogo Costa, evitó en un disparo colocado de Álex Baena que los de Luis de la Fuente se pusieran por delante. Fue la más claro, pero ni mucho menos la única. Con Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal muy protagonistas.

El delantero de la Real Sociedad falló un mano a mano, lanzando la pelota fuera. Parecía posición incorrecta, pero estaba habilitado.

Diogo Costa también rechazó un disparo de Lamine, que lo intentaba desde la derecha cada vez que recibía.

Pero Portugal también tuvo las suyas. Apareció Cristiano. En un remate de espaldas obligó a Unai Simón a emplearse a fondo. Antes, rechazó otro disparo del legendario número 7.

La más clara de los lusos salió de las botas de Nuno Mendes. Completamente solo en la frontal, disparó con la izquierda, su pierna bueno, y sólo la cabeza de Pedro Porro evitó el disgusto. La pelota se estrelló en el palo. Fue la mayor amenaza de Portugal.

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