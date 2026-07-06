La cara de desolación de Cristiano Ronaldo tras decir adiós al Mundial

Cristiano se despide de los mundiales, tras seis participaciones, eliminado por España en los octavos de final.

Pedro Porro celebraba, Cristiano Ronaldo se lamentaba. Es la imagen que acompaña a este texto y que refleja ese duelo entre España y Portugal que se ha llevado la selección de Luis de la Fuente. Como en 2010, también en octavos, cuando David Villa apareció también para echar a Portugal y a Cristiano Ronaldo.

Dijo la estrella lusa en la previa que este sería su último mundial, pero que nada cambiaría para él lo ganara y lo perdió. Y se quedó en octavos.

Mikel Merino le impidió el paso. Otra vez ese mediocentro convertido en delantero. A pase de Ferran Torres. Lo necesitaba el delantero del FC Barcelona, que lo estaba pasando mal en el inicio del campeonato.

Cristiano Ronaldo

Otra portería a cero

Unai Simón volvió a dejar su portería a cero. España, por supuesto, es el único equipo del Mundial que no ha encajado ni un solo gol.

Luis de la Fuente se mostró muy orgulloso de sus chicos: "Era una final anticipada y sufriendo hasta el final. Los jugadores importantes son los que salen del banquillo y nos han dado esa energía".

"Ha sido magistral la aportación de los jugadores que entran desde el banquillo", decía el seleccionador.

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