Este pasado verano el propio Jose Mourinho reconoció abiertamente que había recibido dos mareantes ofertas de Arabia Saudí, pero que las había rechazado debido a su compromiso para con sus jugadores y aficionados en Roma.

Sin embargo, la liga saudí no desiste y sueña con poder contar con el entrenador portugués de cara a la próxima temporada.

Así lo ha señalado sin medias tintas Carlo Nohra, responsable del fútbol en Arabia Saudí, en el Sports Festival de Trento.

"Personalmente lo estoy esperando, pero no sé si puedo hablar en nombre de Arabia Saudí. No hay duda de que el llamado 'efecto Ronaldo' fue excepcional para nosotros, pero tal vez no se repita una vez más, porque no hay muchos Ronaldos en circulación", ha explicado.

En el país árabe quieren que su desembarco produzca un efecto similar al de Cristiano: "Tenemos que seguir evolucionando en términos de nivel de fútbol. Estamos buscando otro efecto Ronaldo, obviamente, pero es irreemplazable".

Eso sí, solo será un paso más en su crecimiento: "Espero que Mourinho tenga un impacto igualmente grande, pero luego también quién viene detrás de él y detrás de él otra vez. Ha cambiado todo en términos de visibilidad, relevancia, contratos televisivos".

Fue en este punto cuando a Nohra se le escapó su "posible llegada": "Ahora no puedo decir que Mourinho será el próximo pez gordo, pero es obvio que su posible llegada representaría otra enorme salto de calidad en muchos aspectos".