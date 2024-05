Tras recoger el premio a mejor jugador en los Globe Soccer Awards en Cerdeña, Kylian Mbappé concedió una entrevista a la 'CNN' en la que, además de hablar sobre su futuro, recordó su renovación con el París Saint Germain en 2022.

Entonces, el francés era agente libre y podía recalar en el Real Madrid sin necesidad de que el conjunto blanco hiciera frente a un multimillonario fichaje.

Sin embargo, el galo terminó aceptando la oferta de Al-Khelaifi y prolongó su vínculo con el PSG hasta 2024, con opción de prolongarlo hasta 2025.

Su 'no' al Real Madrid fue muy polémico, y ahora, a las puertas de llegar al Santiago Bernabéu, ha explicado sus motivos.

"Era más que quedarse en el PSG. Era el Mundial de Qatar. Había muchas cosas en torno a la situación. Fue una gran decisión, una decisión difícil... pero no me arrepiento de nada", ha señalado.

Llama la atención que Mbappé asegura que no desea que "nadie viva eso": "Por supuesto, en una carrera hay que tomar decisiones difíciles y eso es lo que hice, pero me convertí en el máximo goleador de todos los tiempos con el PSG. Sólo quiero recordar las mejores cosas... No fue una situación fácil y no deseo que nadie viva eso".

"Fue increíble. Soy francés, soy parisino, así que fue algo especial. Siete años... eso es mucho en una carrera, aún más en el fútbol moderno. Ha sido especial para mí ser parte del PSG", ha zanjado.

Sobre su futuro de blanco, Mbappé aseguró estar "ansioso" por arrancar una nueva aventura que se anunciará "en los próximos días".