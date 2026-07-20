Así tembló Madrid (de verdad) con la final del España-Argentina, según los sismógrafos de la capital

Pocos partidos de fútbol hay en el mundo que congreguen a tantas personas. Los miles de personas que celebraron la final del Mundial entre España y Argentina se hicieron notar. Y los sismógrafos lo han captado.

Pocos partidos de fútbol hay en el mundo que congreguen a tantas personas como el España-Argentina de la final del Mundial. Miles, muchos miles de personas se congregaron en torno a las decenas de pantallas gigantes instaladas en todos los puntos del país, mientras las zonas turísticas, habitualmente abarrotadas, quedaban vacías.

Sólo entre las pantallas instaladas en la plaza de Colón y en la explanada de Puente del Rey, en Madrid, reunió a más de 50.000 personas. Y tal cantidad de gente se hizo notar. El Organismo Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica (IGN-CNIG) ha mostrado cómo quedó registrada la emoción del partido sólo en la capital, gracias a uno de sus sensores sísmicos.

Según los datos recogidos por el sensor sísmico del Real Observatorio de Madrid, se ve "claramente" en el acelerograma la actividad sísmica durante los minutos próximos al gol de Ferran Torres, pero también de los otros dos goles anulados, el pitido del final del partido y el momento de la entrega del trofeo.

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