"¿Sabéis qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? Qué jugador nos perdimos... Me queda el mal sabor de boca que hubiese sido más de lo que soy. Te puedo asegurar que sí". La reflexión es de Diego Armando Maradona. Y lo es de manera clara y directa, porque el 'pelusa' no se corta un pelo a la hora de autodefinirse. Y por autodefinirse incluimos una certeza que el mundo conoce, pero que dicha por el Diego con esa naturalidad impacta y mucho: "Sin cocaína ni os imagináis qué jugador hubiera sido" viene a decir el que para muchos es, de largo, el mejor jugador de la historia.

En las últimas horas se está volviendo viral el comentario, y es que se trata de un extracto del documental 'Maradona by Kusturica', presente en el Festival de Cannes en 2008.

Un recuerdo vintage que ha cambiado el gesto en admiradores y dectractores del pibe de oro: al fin y al cabo en esto coincide todo el mundo.