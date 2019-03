Maradona: "Cristiano Ronaldo es ahora un brujo"

El entrenador de los Dorados de Sinaloa, el argentino Diego Maradona, felicitó hoy a su paisano Bruno Marioni, técnico de los Pumas, por el triunfo en los cuartos de final de la Copa Mx del fútbol mexicano.

Los Pumas vencieron al equipo de Maradona con marcador de 3-0, producto de un autogol de Luis Jerez y tantos del paraguay Juan Iturbe y el chileno Felipe Mora. "Quiero felicitar a Bruno Mario por el triunfo; a mis jugadores los vi cansados. No ha cambiado nada, no es que no me importe perder, me encanta ganar, el sábado verán a otro Dorados. Perdimos bien, los chicos sintieron el trajín de estos partidos, Pumas hizo su partido, no creo que haya esa diferencia entre los dos equipos", señaló el "pibe de oro".

Maradona argumentó que el partido estaba cerrado en muchas vertientes y que fue el autogol de su defensor Luis Jerez lo que terminó por dar el triunfo a los Pumas que pasaron una velada tranquila en su estadio. "Los últimos 20 minutos ya fueron difíciles para nosotros. El gol en contra que nos hicimos hizo que ellos tomarán la ventaja porque no encontraban la forma de abrir nuestra defensa. Ya le dije a Marioni que espero la revancha", aseveró.

El 'Pelusa' regresó al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México, 33 años después de que jugara ahí con la mítica camiseta 10 de la albiceleste en partidos contra Bulgaria y Corea del Sur en la Copa Mundial de México 1986.

"Me vinieron recuerdos increíbles de esos años, de cuando salimos al calentamiento en 1986 el estadio estaba casi lleno y nos gritaban. Fue una emoción enorme, pero la realidad es esta y perder en un campo o en otro es lo mismo. Hoy caímos, algo que no me gusta; aunque soy un buen perdedor, fastidia", admitió.

"Cristiano Ronaldo es un brujo"

Sobre la actuación superlativa del portugués Cristiano Ronaldo con la Juventus y lo que opina de Leo Messi que jugará la Champions con el Barcelona, el astro Diego Maradona expuso que hay jugadores con magia.

"Hay jugadores tocados por la varita mágica y que sacan un conejo del sombrero de repente, así es Leo Messi y nosotros estamos orgullosos de que sea argentino; Cristiano Ronaldo es otro fenómeno, es pura potencia y además es brujo, porque dijo que iba a hacer tres goles y los realizó ante el Atlético", concluyó.

