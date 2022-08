El Manchester City lleva años haciendo una enorme inversión en fichajes con la finalidad de construir el mejor equipo posible y ganar todos los títulos. Esto le ha servido para ganar cuatro de las últimas cinco Premier League, además de varias copas inglesas. Sin embargo, el equipo aún no ha sido capaz de hacerse con la que sería su primera Champions, aunque tal y como comenta Ferrán Soriano, CEO del City, la 'orejona' no es una prioridad para los ingleses.

Este jueves tuvo lugar el sorteo de la fase de grupos de la próxima edición de la Champions y al club inglés le tocó junto al Sevilla, el Borussia Dortmund y el Copenhague. "Todos los sorteos son difíciles, no hay que estar contentos o tristes. Tendremos buenos partidos, nos gusta ir a Sevilla y en 2015 fue el último año que fuimos. Fueron partidos muy intensos y sé que los siguientes también los serán. El Sevilla tiene una gran plantilla y un gran entrenador, no hay nada fácil", comenta en 'Movistar'.

Después de que concluyera, Ferrán Soriano aseguró que no es el objetivo número uno del City ganar la Copa de Europa: "La Champions League no es nuestra prioridad. Nosotros jugamos para ganar la Premier League que es nuestro trabajo de cada día. Haciendo este trabajo sabemos que llegamos bien a la Champions".

"No nos podemos obsesionar con ganarla porque la historia está llena de equipos que se obsesionan con ganar la Champions y después se olvidan de lo básico, que para nosotros es la liga", explica.

¿Tuvo suerte el Real Madrid en la pasada Champions?

También habló de si el vigente campeón, el Real Madrid, tuvo suerte la pasada campaña: "La suerte en el largo plazo no existe. Puedes tener mala suerte un día u otro, pero cuando ganas consistentemente como lo ha hecho el Real Madrid no creo que sea una cuestión de suerte. De la misma forma que creo que no ha sido suerte que el Manchester City haya ganado cuatro de las cinco últimas Premier League".

"La suerte vale para un día, pero en el medio plazo lo que cuenta es el trabajo y cuando equipos como el Real Madrid o el Manchester City ganan consistentemente no es por suerte", añade. Sin embargo, poco después de que el Madrid ganara la 'Decimocuarta', Soriano aseguró que el equipo blanco tuvo suerte, que fue la que le faltó en otros años.

¿Es más difícil ganar la Premier que la Champions?

El pasado mes de mayo, Pep Guardiola aseguró que es más complicado ganar la Premier que la Champions: "La Premier League es más difícil (que la Champions). Son muchas semanas, muchos partidos, muchas lesiones, buenos y malos momentos, diferentes situaciones... El éxito es haber estado ahí en los últimos años. Pelear por la Premier da sentido al día a día en el vestuario".

"No digo que la Champions no sea importante. Nos hubiera encantado estar en París la semana que viene, pero ganar 38 partidos es diferente a ganar 6 ó 7, aunque siempre es agradable", comentó.

Lo más cerca que estuvo el Manchester City de ganar la Champions fue en la temporada 2020/21, cuando llegó a la final contra el Chelsea, perdiendo por 0-1 tras un gol de Kai Havertz.