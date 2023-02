Desde el parón del Mundial, Erling Haaland ha bajado drásticamente su promedio goleador. Pese a tener 25 goles en 19 partidos en Premier, muchos empiezan a cuestionar la función del noruego en el esquema practicado por Pep Guardiola.

Tras la derrota por 1-0 ante el Tottenham, a esas críticas se unió Jamie Carragher, leyenda del Liverpool y actual analista de 'Sky Sports', que considera que el Manchester City ya no funciona tan bien como equipo desde la llegada del delantero.

"Ahora no lo vemos todo de Haaland y el Manchester City, no por él, sino porque ahora es un equipo diferente, pero ha marcado exactamente la misma cantidad de goles, 25 Haaland y 25 el Manchester City como equipo, pero ha encajado mucho más y es más fácil de contraatacar", explicó.

Y esta argumentación llega al punto de cuestionarse si ha acertado con su llegada al Manchester City: "Viene de una liga, la del Borussia Dortmund, en la que se juega al contragolpe y se veía esa velocidad endiablada. Aquí no se ve. Puede que haya elegido el club equivocado para sacar lo mejor de él".

"Esta temporada hemos visto el 60% de Haaland. El City es un equipo diferente e inferior con él, pero no es culpa suya. Como equipo, el City no jugará al fútbol de extremo a extremo, no es el estilo de Guardiola", añadió.

"Haaland seguirá marcando goles, pero no estamos viendo todo lo que este jugador puede hacer debido al equipo al que ha ido", expresó para concluir.