Kylian Mbappéfinalizará su contrato actual con el PSG este próximo verano y, por ello, a partir del mes de enero será libre para poder negociar con cualquier club. Motivo por el cuál su futuro se ha vuelto a ver enlazado al del Real Madrid.

Sin embargo, el propio club blanco ha emitido un comunicado desmintiendo dicha información y asegurando que en ningún momento ha iniciado ningún tipo de contacto con el futbolista. Un comunicado que, desde el club parisino, no han prestado apenas atención.

Y es que el propio Al Khelaifi, presidente del PSG, ha confesado en 'La Gazzetta dello Sport' que ni si quiera había leído ese comunicado: "No he visto el comunicado del Madrid ni lo he leído. A nosotros solo nos interesa nuestro trabajo y no lo que hagan los demás".

"Kylian es el mejor del mundo, sin duda. Es genial. Tiene efectos positivos para nuestros jóvenes y tenemos claro que construimos nuestro futuro con él. Es un jugador que está en una forma impresionante y que sigue demostrando cada semana", afirma el multimillonario catarí.

Aun así, habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos a partir del mes de enero que es cuando el jugador podrá negociar libremente con cualquier club entre los que se incluye, precisamente, el Real Madrid.