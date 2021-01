Joan Laporta ha comparecido en los medios de comunicación y ha hablado de muchos temas de actualidad en 'Can Barça'.

Cuando fue preguntado por el futuro de Messi y las especulaciones que le acercan al PSG, el expresidente del conjunto azulgrana no ha querido esconder su descontento con el club parisino, abierto a fichar al argentino.

"El club tiene que ser capaz de hacer una buena propuesta a Messi para que la entienda y la acepte. Entendería cualquier respuesta de Leo. Él tiene que conocer la situación del club y esto es urgente. Se está consolidando una situación, él es libre para negociar con otro club, y el Barça anda sin presidente. El PSG se permite decir públicamente que quiere fichar a Messi. Esto el Barça no lo puede permitir porque es una falta de respeto. Y más viniendo de un club/estado que se salta las normas", ha señalado.

El exmandatario que logró el 'sextete' con Guardiola también ha querido compartir su preocupación por la grave situación económica que atraviesa el club, considerando que necesita un presidente de forma urgente.

"El Barça necesita urgentemente un presidente y una junta para tomar decisiones. Y esto lo sabe todo el mundo. No buscar soluciones inmediatas para celebrar las elecciones significa que no se está respetando al Barça. La Gestora se lo toma de una manera que no es como corresponde. Se retrasa tanto el tema que no podemos tomar las decisiones que necesitamos para generar más ingresos. Los responsables de la Generalitat y la Gestora nos han llevado a esta situación", declara el antiguo dirigente culé.

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona tendrán lugar el próximo 7 de marzo, tras el aplazamiento de la fecha inicial (24 de enero) por la situación sanitaria.

A priori, Laporta parte favorito ante Toni Freixa y Víctor Font, ya que consiguió validar 9.625 firmas ante la Junta electoral del club el pasado mes de enero. Font consiguió 4.431 firmas legales, mientras que Freixa validó 2.634.

El fichaje de Eric García: " Si un jugador quiere venir aquí tiene que demostrarlo"

Laporta también fue preguntado por la posibilidad de fichar al central del Manchester City Eric García. El exmandatario blaugrana prefiere esperar a junio para acometer el fichaje, mes en el que excanterano barcelonista acaba contrato con el conjunto inglés.

"Si un jugador quiere venir aquí tiene que demostrarlo. Si en junio viene gratis no sé por qué tenemos que regalar un dinero a un club que es competidor nuestro. Ahora se habla de unas cantidades que ahora son otras, pero en definitiva sería pagar un dinero por un jugador que en junio saldría gratis. Esperaremos a junio y entonces hablaremos. No entiendo que la Gestora se atribuyera facultad de negociar un salario, una comisión o de pagar un dinero ahora cuando en junio no hay que hacerlo, afirma Laporta.