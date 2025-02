Lamine Yamal deja de seguir a Pedrerol en Instagram: "Será porque está enfadado..."

Lamine Yamal ya no sigue a Josep Pedrerol en Instagram. Le ha dado 'unfollow'. Al futbolista, según contó José Álvarez, le molesta que se actualice en la cuenta de X de 'El Chiringuito' los días que lleva sin marcar en LaLiga.

"Me consta que le molesta que se actualice cada partido que no mete un gol. Él piensa que aporta muchas cosas en el campo, que da muchas asistencias... que parece que tenga que marcar cada partido. Es verdad que se le está esperando", contó Álvarez.

Inmediatamente después Pedrerol desveló que Lamine ya no le seguía en redes: "Lamine está enfadado con todos y me ha dejado de seguir en Instagram. No pasa nada. Será porque está enfadado... Por culpa del Twitter de 'El chiringuito' me ha dejado de seguir".