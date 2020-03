A Manuel Vela le sorprendió el inicio de la crisis del coronavirus en Wuhan, donde pasó 14 días en cuarentena. Después regresó a Madrid junto a 20 españoles que fueron repatriados, y también estuvo 14 días en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.

Ahora, por fin, ha podido regresar a su domicilio de Sevilla, pero tampoco se ha librado esta vez de la cuarentena. "Me lo tomo con resignación", cuenta en 'Jugones'.

"Primera fase de asimilación y aceptación de la cuarentena ya la tengo superada. No me bloqueo con la situación e intento que no me afecte anímicamente", señala.

Vela es entrenador de la cantera en el Wuhan, equipo de fútbol de la ciudad donde comenzó el brote de coronavirus. Ahora, por fin está en casa, aunque de nuevo en confinamiento. Nada nuevo para él.