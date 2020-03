El escenario del coronavirus ha cambiado. Ya no es China el principal foco de expansión, sino Europa. En concreto, Italia y España. En el país asiático apenas aparecen una veintena de nuevos casos al día.

Por ello, el Wuhan Zall, equipo procedente de la ciudad donde se inició el brote, ha decidido volver a China. Desde hace más de un mes la plantilla se encuentra en Cádiz de pretemporada.

Carriço fichó por el Wuhan en este mercado de invierno. "El problema ahora está aquí, en China se ha erradicado prácticamente. Hemos estado entrenando con el equipo en Marbella, esperando que la alarma por el coronavirus desaparezca totalmente antes de volver con tranquilidad a Wuhan y recuperar progresivamente nuestras vidas. En China, la situación actual es seguramente menos preocupante respecto a la del resto del mundo", ha explicado en una entrevista a 'Tuttomercatoweb'.

"Al principio he dudado un poco, no puedo negarlo. Cuando ha comenzado la sesión invernal de mercado no se sabía con precisión qué era el COVID-19, sólo que había un nuevo virus en circulación en China. He pasado varios días informándome y el mismo club me ha tranquilizado, garantizándome que no habríamos pisado Wuhan hasta que hubiera pasado la emergencia", continúa.

"Es cierto que el problema del coronavirus ha irrumpido en todo el mundo, pero en China las cosas van decididamente mejor. Si en Europa los contagios aumentan cada día, en todos los países, en Wuhan cada vez hay menos enfermos y los nuevos casos son pocos", señala Carriço.