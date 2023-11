Kylian Mbappé ha vuelto a hablar con Francia. Ha vuelto a aparecer en una rueda de prensa de Francia. Desde verano hacía que no se le veía por ahí y ahora, en calidad de capitán de los galos, ha comparecido ante los medios para hablar solo de la actualidad de los 'bleus'.

Y eso que entre las preguntas se ha 'colado' alguna en relación a su futuro y a una posible llegada al Real Madrid en un 2024 en el que, recordemos, será de nuevo agente libre.

A partir del 1 de enero podrá negociar con quien él buenamente quiera para un verano en el que, otra vez, va a ser uno de los grandes o el gran animador del mercado estival.

"¿Mi futuro? Eso no es un tema de actualidad para Francia. Si alguien tiene esa pregunta que venga al entrenamiento del PSG y respondo. Lo primero es el país", dice.

"¿París 2024? Depende de mi empleador"

Luego deja alguna frase algo peculiar con respecto a los Juegos Olímpicos de París en 2024. Una frase en la que usó la palabra 'empleador' (club que le pagará en verano de 2024) en vez de 'seleccionador' de cara a la cita olímpica y a las opciones que hay de estar en ella.

"Depende de mi empleador, pero si quieren no hay que pensárselo mucho. Si es sí es sí; si es no, es no. Yo quiero jugar con ellos", dice.

Veremos quién será su 'empleador' de cara al verano de 2024. De momento, el francés es futbolista del PSG y salvo que estampe su firma antes de la llegada del próximo año podrá negociar de manera libre con quién el quiera a partir del 1 de enero.