Sergio 'Kun' Agüero será la estrella invitada este año en la conocida Noche Amarilla que celebra cada año el Barcelona de Guayaquil para presentar al equipo ecuatoriano ante su afición.

No es la primera vez que un mítico exjugador participa en la velada: Ronaldinho fue el invitado en 2016, Diego Forlán en 2017, Kaká en 2018, Andrea Pirlo en 2019, Alessandro Del Piero en 2020, Javier Mascherano en 2021 y Carlos Tévez en 2022.

El evento se celebrará el próximo 28 de enero, tal y como informó el club y el propio Agüero en su canal de Twitch, quien asegura que ha recibido el 'OK' de su cardiólogo para jugar este partido y otro en Barcelona.

"Espero con ansiedad estar ahí y divertirme. Tengo controles del cardiólogo, estoy muy bien y ya empecé a entrenar, así que podré jugar en la Noche Amarilla. Espero divertirme y sentir de nuevo la cancha. Me siento muy bien, tengo un chip para llevar el control, por lo que sí podré jugar, pues en 15 días jugaré también un partido con mis amigos del Barcelona de España", señaló.

"Salí a comer en Qatar y estaba viendo el primer partido de Ecuador en el Mundial, unos hinchas de Barcelona me reconocieron y me pidieron que viniera a la Noche Amarilla. Tuve que quedarme callado para no dañar esta sorpresa" añadió.

Agüero comunicó oficialmente su retirada en diciembre de 2021 después de sufrir un problema cardiaco frente al Alavés en Liga. Ahora, poco más de un año después, regresará al verde en un partido de exhibición.