Gran triunfo de la Superliga. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera un "abuso de posición dominante" que la UEFA sancione a los clubes fundadores del nuevo torneo. Una resolución, dada a conocer este jueves tras meses de expectación, que, si bien no entra a valorar si la Superliga debe ser autorizada, marcará el futuro del fútbol europeo y mundial.

En concreto, el tribunal considera que las normas de la FIFA y la UEFA que supeditan la creación de nuevas competiciones a su autorización previa y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en ellas, bajo amenaza de sanciones, son ilegales, puesto que violan el Derecho de la Unión y son contrarias al Derecho de la competencia y a la libre prestación de servicios.

Argumenta en este sentido que las facultades de la FIFA y de la UEFA no están sujetas a ningún criterio que garantice su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado. Además, considera que sus normas de autorización, de control y sancionadoras, habida cuenta de su carácter arbitrario, deben ser calificadas de restricción no justificada a la libre prestación de servicios.

Paralelamente, el TJUE advierte de que el modelo actual perjudica a los consumidores. En este sentido, señala que las normas de la FIFA y de la UEFA relativas a la explotación de los derechos de difusión pueden perjudicar a los clubes europeos de fútbol, a los medios de difusión y, finalmente, a los consumidores y telespectadores, al impedirles beneficiarse de nuevas competiciones potencialmente innovadoras o interesantes.

La sentencia, no obstante, no entra a valorar si la Superliga debe ser o no autorizada, puesto que lo que se ha planteado al TJUE son cuestiones generales sobre las normas de la FIFA y la UEFA y, por eso, no se pronuncia sobre este proyecto específico. Señala además que corresponde al Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid comprobar si estas normas pueden beneficiar a los diferentes grupos de interés del fútbol, por ejemplo, mediante una redistribución solidaria de los ingresos generados por esos derechos.

El recorrido de la Superliga

La Justicia europea ha resuelto así la cuestión prejudicial planteada por el titular del citado juzgado madrileño, Manuel Ruiz de Lara, al que se dirigió la entidad European Superleague Company, promovida por el Real Madrid y el F.C. Barcelona, para paralizar cautelarmente las sanciones anunciadas por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, para expulsar de todas sus competiciones a los clubes fundadores del nuevo torneo.

Las medidas cautelares fueron adoptadas en abril de 2021 y levantadas en el mismo mes de 2022 por la magistrada Sofía Gil, segunda instructora de la causa.

La Superliga fue fundada originalmente por 12 clubes europeos, entre ellos el Real Madrid, el F.C. Barcelona y el Atlético de Madrid, junto a equipos italianos e ingleses a los que se sumarían tres clubes invitados y otros cinco que se clasificarían anualmente en función de su rendimiento. A día de hoy, solo el Madrid y el Barça continúan sosteniendo el proyecto.