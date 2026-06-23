Pedrerol suelta la bomba en 'El Chiringuito': "No descartaría al Real Madrid por Julián Álvarez"

Después de que el delantero del Atlético de Madrid asegurara que quería salir del club este verano, el presentador abrió otra puerta.

Después de la victoria de Argentina ante Austria, Julián Álvarez compareció en zona mixta y aseguró que, tras hablar con el Atlético de Madrid, lo mejor para ambas partes sería "un traspaso".

Además, el delantero argentino afirmó que quería cumplir su "sueño"... pero no indició dónde podría conseguirlo.

Parece que todos -o casi todos- los caminos conducen al FC Barcelona con el Arsenal como segunda opción, pero podría haber una tercera.

Así lo afirmó Josep Pedrerol en 'El Chiringuito': "No descartaría al Real Madrid por Julián Álvarez".

Cabe recordar que hace dos semanas el conjunto blanco emitió un comunicado en el que aseguraba que habían presentado una oferta de 150 millones de euros por el punta. Veremos.