En plenas semifinales de la Conference League, el fútbol no fue el protagonista de la noche en el partido entre el West Ham y el AZ Alkmaar.

El conjunto inglés celebraba su pasa a la final tras ganar 0-1 con gol del español Pablo Fornals, pero los radicales no estaban por la labor de dar buena imagen y comenzaron los altercados.

Los ultras del AZ Alkmaar agredieron a los familiares y amigos de los futbolistas del West Ham.

Varios jugadores como Paquetá o Declan Rice intentaron por todos los medios paralizar la pelea lanzando botellas hasta que las autoridades intervinieron y la pelea se paralizó.

Esta es la escena del pánico, donde se denuesta que el fútbol pasa por un momento delicado:

Paquetá getting involved in a brawl after AZ Alkmarr fans attack the family of Benrahma (West Ham teammate). pic.twitter.com/WKAvdPEVr7