Joao Félix ha mandado un tranquilizador mensaje en palabras que recoge 'Maisfutebol'. El portugués, uno de los grandes cracks del Atlético, ha confirmado que no tiene intención alguna de dejar de vestir la rojiblanca y que no quiere salir del club en este mercado de fichajes.

"Una salida del Atlético es algo que no está sobre la mesa. Estoy bien, y concentrado. Tranquilo sobre el futuro", afirma.

Joao tan solo tiene en la cabeza seguir en el club del Metropolitano: "Estoy bien conmigo mismo. Soy consciente de lo que puedo hacer".

"He crecido mucho. Han pasado ya tres años desde que dejé el Benfica. Física, mental y técnicamente he evolucionado. Es normal. He ido haciendo las cosas bien para ir cada vez mejor", cuenta.

El 7 del Atlético sigue sin dar mucha importancia a su altísimo precio, de más de 120 millones de euros: "Nunca he pensado en eso. Es la gente la que mira esas cosas. Yo solo me concentro en mi trabajo".

"Ahora no pienso demasiado en el fútbol. Acabo de empezar a entrenar para preparar la temporada. Todavía estoy de vacaciones", sentencia.

Joao Félix, en su tercera temporada con el Atlético, parece haber encontrado tanto su fútbol como el fútbol y el compromiso que quiere Simeone.

Tras un comienzo irregular, el portugués tiró del carro del equipo hasta su lesión y fue clave en la escalada rojiblanca hasta los puestos que dan acceso a la Champions League.