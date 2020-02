El puesto de Eric Abidal como secretario técnico del FC Barcelona parece más en duda que nunca tras las palabras de Leo Messi.

El argentino se mostró abiertamente contrario a las palabras de Abidal, en las que detalla que "había que tomar una decisión" respecto al futuro de Valverde: "La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler".

"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha, y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman", opinaba Messi.

Tras este mensaje, la plataforma de búsqueda de empleo InfoJobs aprovechó la situación para hacer una broma. "Alguien interesado/a en ser Secretario Técnico cerca de Barcelona", escribían.

En un mensaje posterior, publicaron los detalles de la oferta, con un salario superior a los 300.000 euros, con el requisito de "hablar bien en público cuidando siempre al equipo".