El sueño de la afición del Oporto se ha desvanecido, e Iker Casillas no vestirá la camiseta de los 'dragones' ni tan siquiera un minuto. Sergio Conceiçao, en rueda de prensa, ha eliminado toda esperanza de la hicnada lusa de ver al aquero despedirse bajo palos.

El técnico alude a "garantías médicas": "No puede jugar, los médicos no ven garantías, y no tiene contrato con el Oporto. Se podría hacer uno de un día o un mes, pero todo tiene que ver con su estado de salud".

"Las personas están mal informadas y crean movimientos", dijo en relación a la petición en redes sociales de que Iker Casillas jugase con el Oporto si ya tenían ganada la Liga.

Conceiçao le deseó lo mejor a Casillas: "Fue un jugador muy importante para todos nosotros. Espero que esté bien de salud y tenga suerte en su nuevo proyecto".

El Oporto conquistó ya el título de Liga portuguesa, pero Casillas, que sufrió un infarto el pasado año, no pudo jugar ni un solo minuto al ni tener contrato.

La afición esperaba poder verle bajo palos, pero el entrenador de los lusos ha dado carpetazo a esa opción.