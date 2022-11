Luis Enrique ha dado a conocer la lista de España para el Mundial de Qatar. Para, en 2022, reeditar el logro conseguido en 2010 cuando Iker Casillas levantó al cielo de Sudáfrica el primer y hasta ahora único entorchado mundialista de la Selección. Son 26 jugadores y, como siempre, entre ellos se echan en falta a ciertos futbolistas.

Empezando por la portería, el asturiano ha elegido para ocupar el arco a Unai Simón, su fijo en el once, y también a David Raya y a Rober Sánchez. No son pocos los que viendo el nivel de David de Gea echan de menos al del Manchester United en la convocatoria.

También a otro arquero de la Premier League como es Kepa. El ex del Athletic, ahora en el Chelsea, se fue quedando fuera de las listas conforme su participación en Londres comenzó a ser testimonial.

Puede Luis Enrique haber primado el que pocos vayan a discutir o discutan a Unai Simón como titular en Qatar con sus decisiones, algo que posiblemente hubiera sucedido de estar, por ejemplo, David de Gea en dicha convocatoria.

Sergio Ramos, sin Mundial

En cuanto a la defensa, El preparador ha optado por Dani Carvajal, Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba y José Gayá. A pesar de que el nombre de Sergio Ramos sonó con fuerza, el camero se queda fuera.

El defensa, en su segundo curso en el PSG, ha recuperado sus buenas sensaciones. Las perdió con las lesiones cuando aún vestía la elástica del Real Madrid, y además es un zaguero con experiencia en estas lides.

Junto a él, destaca la ausencia de Iñigo Martínez, del Athletic de Bilbao. Además, a pesar de que puede actuar en ambas bandas, Balde, una de las grandes sensaciones del Barça en la línea de atrás, también se queda fuera junto con otro compañero suyo: Marcos Alonso.

Sin jugadores del Betis y la Real Sociedad

Entrando en la línea de mediocampo, a Qatar viajan Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri y Koke. A pesar de que el Atlético no está en su mejor momento, Lucho confía en los rojiblancos en detrimento de otros jugadores como Thiago, Mikel Merino y Canales.

No hay nadie ni de Betis ni de Real Sociedad en la lista. Sus equipos están arriba en la tabla, y varios convocables como los ya mencionados Canales y Mikel podrían haber entrado. Tampoco está Brais Méndez, y destaca en gran manera la ausencia de Borja Iglesias en el ataque.

El delantero del Betis es ese '9' puro que en su día fue Fernando Llorente. Es ese perfil. Rematador, cabeceador, fijador de defensas... pero no está. Y no hay nadie así en una lista que cuenta con Álvaro Morata, Ferran Torres, Nico Williams, Yeremy Pino, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo y Ansu Fati en su apartado ofensivo.

Iago Aspas, en Vigo

Aquí también llama la atención la, de nuevo, no convocatoria de Iago Aspas, del Celta de Vigo.

No son pocos los que faltan y los que a buen seguro se nombrará si las cosas no van como se espera en tierras cataríes. El reto no es sencillo, pues un Mundial solo ha estado y está al alcance de muy pocas selecciones y de muy pocas generaciones de futbolistas.

Costa Rica, primer rival

El camino de España se iniciará el 23 de noviembre, cuando a las cinco de la tarde horario peninsular de España eche a rodar el cuero en su partido contra Costa Rica.