En 'El Chiringuito' se habló largo y tendido de la debacle del FC Barcelona en Champions ante el Benfica que le obliga a ganar sí o sí al Bayern de Múnich en el Allianz Arena.

Uno de los momentos más destacables de la noche lo protagonizó Juanma Rodríguez al entrar a plató con el trofeo de la Europa League.

El periodista lo colocó junto al asiento de 'Lobo' Carrasco, pero el exfutbolista no estaba para bromas y no lanzó lejos en un gesto de rabia que no se le había visto hasta la fecha.

"Estas Navidades regale 'efecto Xavi': se evapora", anunciaba en tono sarcástico Juanma Rodríguez.