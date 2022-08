El Manchester City cayó ante el Liverpool en la primera final de la temporada y Erling Haaland ya sabe lo que es recibir las primeras críticas en Inglaterra. Sus fallos de cara a portería provocaron los comentarios negativos por parte de la prensa local.

Y Haaland ya ha respondido. En declaraciones a 'Sky' ha afirmado no estar preocupado por su adaptación: "Veremos cómo nos acomodamos. La gente puede tomarse un tiempo, pero no me preocupa. Así es la vida como futbolista, tienes que vivir con eso".

"Te juzgan cada semana por lo que haces en el campo y tienes que dar lo mejor de ti. Para mí, como delantero, esto es algo que no puede estresarme porque si piensas demasiado, puedes terminar haciendo cosas que no quieres hacer", ha expresado el que fuera delantero del Borussia Dortmund.

En Alemania anotó 86 goles en 89 partidos. Unas cifras estratosféricas. Y lanza un aviso de cara al futuro: "Puedo mejorar todo. Como jugador joven, jugando para Pep Guardiola, jugando para el mejor club de Inglaterra, tengo que seguir desarrollándome y mejorar en muchas cosas".

"Crecí en Noruega viendo la Premier League y al Manchester City. Tengo muchas ganas de sentir el ambiente de los estadios y la rivalidad que hay entre los fans", dice Haaland.

Este fin de semana podría debutar en Premier League ante el West Ham: "Soy un jugador con hambre de goles, que da el cien por cien, que quiere ganar todos los partidos".