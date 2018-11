Gil Manzano, designado para arbitrar el Atlético de Madrid - Barcelona de LaLiga

Jesús Gil Manzano, del Comité Extremeño, ha sido designado para dirigir el Atlético de Madrid-Barcelona, encuentro estelar de la decimotercera jornada de LaLiga.

Gil Manzano dirigió a ambos equipos en el Camp Nou el pasado 4 de marzo, con triunfo azulgrana por 1-0 con tanto de Leo Messi, en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey 2016/17, también en el feudo azulgrana, donde un 1-1 con tres expulsiones (Sergi Roberto, Yannick Carrasco y Luis Suárez) clasificó al entonces conjunto de Luis Enrique.

Esta campaña dirigió el empate del Atlético en Mestalla (1-1) y el del Barcelona en casa ante el Girona (2-2).

Designaciones jornada 13 de LaLiga:

Leganés-Alavés: Javier Alberola Rojas (C. Cast.-Manchego) | VAR: David Medié Jiménez (C. Catalán)

Eibar-Real Madrid: Juan Martínez Munuera (C. Valenciano) | VAR: José Luis Munuera Montero (C. Andaluz)

Valencia-Rayo: Pablo González Fuertes (C. Asturiano) | VAR: Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear)

Huesca-Levante: Xavier Estrada Fernández (C. Catalán) | VAR: Alfonso Álvarez Izquierdo (C. Catalán)

At. Madrid-Barcelona: Jesús Gil Manzano (C. Extremeño) | VAR: Santiago Jaime Latre (C. Aragonés)

Athletic-Getafe: Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego) | VAR: José Luis González Glez. (C.Cast-Leonés)

Sevilla-Valladolid: Carlos del Cerro Grande (C. Madrileño) | VAR: Antonio Mateu Lahoz (C. Valenciano)

Espanyol-Girona: Alejandro Hernández Hdez. (C. Las Palmas) | VAR: Ricardo de Burgos Bengoetxea (C. Vasco)

Villarreal-Betis: Eduardo Prieto Iglesias (C. Navarro) | VAR: José María Sánchez Martínez (C. Murciano)

Real Sociedad-Celta: Mario Melero López (C. Andaluz) | VAR: Adrián Cordero Vega (C. Cántabro)