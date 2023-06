Gareth Bale, quien militara en las filas del Real Madrid entre 2013 y 2022 (con cesión incluida al Tottenham en 2021) y que se retiró del fútbol este pasado enero, ha sido bastante contundente a la hora de hablar y alabar al Real Madrid en una entrevista concedida a 'BT Sport'.

"Cuando entras en el vestuario del Real Madrid, simplemente te sientes un ganador. Obviamente, influye que estás rodeado de grandísimos jugadores, pero es difícil de explicar. Ganar es la mentalidad de ese club", ha afirmado Bale.

Gareth sabe de primera mano lo que es ganar con el Real Madrid y sus 3 Ligas, 1 Copa y 5 Champions League son buena prueba de ello. Sin embargo, también sabe lo que implica la derrota en el club: "En el Madrid, si perdías era como si el mundo se acabara, te crucifican, te vas a casa deprimido...".

Para ejemplificar la mentalidad del club, el galés ha puesto de ejemplo la mítica final de la Champions de 2018, donde se enfrentaron al Liverpool: "Solo esperábamos ganar".

"A ellos (jugadores del Liverpool) les costaba dormir, estaban nerviosos... Nosotros teníamos otra mentalidad. Sólo esperábamos ganar, y más en una final, a pesar de que ellos llegaban jugando mejor que nosotros", ha comentado el exfutbolista.

Además, la presión es algo a lo que los jugadores tienen que hacer frente cuando aterrizan en el club de las catorce Copas de Europa: "En el Real Madrid hay más presión por las expectativas del club, los aficionados y los medios".

Gareth Bale pasó sus últimos días como futbolista en la liga norteamericana, algo que ha agradecido sin dudarlo: "En la MLS es más relajado, tampoco hay descensos, y simplemente, si pierdes un partido, pasas al siguiente. Se acepta mucho mejor la derrota".

Además, Bale también ha aprovechado para avisar a Messi sobre lo que se va a encontrar en Estados Unidos: "Hay cosas como los viajes largos, la humedad... pero creo que Messi disfrutará esta etapa allí. Y es genial para la MLS y para Estados Unidos, y con el Mundial próximo, creo que el fútbol crecerá mucho más".

