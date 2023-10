El fútbol de Arabia Saudí ha acumulado este verano muchas estrellas. También jóvenes promesas como es el caso del español Gabri Veiga. Él ha respondido contundente que su decisión nada tenía que ver con el dinero.

En una entrevista a 'El Larguero', durante la concentración con la selección española sub'21, el exfutbolista del Celta de Vigo se sincera sobre la decisión que tomó el pasado verano.

"Digo directamente que no", responde cuando le preguntan si se ha marchado a Arabia por el dinero. "Sí que entiendo que cada uno tiene su opinión, su manera de pensar, su vida y tiene que tomar sus decisiones, pero hubo otros motivos que decantaron un poco la balanza y estoy muy orgulloso del paso que he tomado", cuenta el futbolista español.

Una decisión para "seguir creciendo": "Al final, entre todas las opciones que barajaba, creo que era la que más me permitía a mí seguir creciendo como futbolista, madurar y continuar creciendo en un mundo tan difícil como el fútbol".

"Un entrenador joven, un equipo con tantas estrellas y una liga que está creciendo mucho. Fue un paso para mirar al futuro, aunque haya mucha gente que no lo entienda, pero no les voy a pedir que lo entiendan así que para mí es el mejor paso que podía dar. Estoy 100% orgulloso de lo que he hecho", cuenta el mediocentro del Al-Ahli.

¿Cómo ve al Celta?

El Celta no está pasando su mejor momento en LaLiga. Está en descenso, decimoctavo, con sólo seis puntos. Y Gabri Veiga 'vigila' a sus excompañeros: "Me veo todos los partidos...".

"Creo que el fútbol no está siendo muy justo y que debería llevar muchos más puntos por nivel de juego porque muchos partidos se le han escapado en el tramo final. Todos estamos sufriendo un poco. Con el gran míster que tienen y los grandes jugadores, seguro que saldrán adelante", expresa.