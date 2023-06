El regreso de Messi al Barça es el 'bombazo' de las últimas horas. Desde que Joan Laporta se reuniera con el padre de Leo, y Jorge Messi dijese ante los micrófonos que "Messi quiere volver al Barça", el mundo del fútbol analiza con fuerza el 'The last dance'.

Como ya hizo Jordan, Leo Messi está ante la oportunidad de volver al equipo donde se hizo una leyenda, y la gran mayoría de aficionados culés desean con fuerza que esto se cumpla. Sin embargo, hay quien recomienda al argentino que no regrese al club de sus amores porque sería un riesgo para el jugador.

Carles Rexach, el que fue parte del cuerpo técnico de Johan Cruyff en el 'Dream Team', lo ha justificado en 'Mundo Deportivo' mediante una profunda columna de opinión.

La opinión de Carles Rexach

"Lo dice un culé de toda la vida: si yo fuera Messi, no volvería ahora al Barça", destacó en primer lugar. "Sé que es una decisión difícil porque implica para él un factor sentimental innegable e incluso un proyecto de vida en la que siente su casa, desde que llegó siendo niño a Barcelona. Por corazón, todos volveríamos", dijo.

"Pero haciendo un análisis sensato y de lógica pura arriesgas demasiadas cosas. Te arriesgas, de entrada, a que la afición que siempre-siempre te aplaudió, pueda pitarte algún día, porque en fútbol no hay memoria y ser Messi obliga a una expectativa desmesurada, casi inhumana", añadió.

A continuación hace una comparación de cifras goleadoras entre el actual delantero del Barça y Messi con el PSG esta temporada.

"Por comparar: Lewandowski ha ganado el Pichichi con 23 goles y todo son elogios. Messi ha marcado 21 goles y dado esas mismas asistencias este año en París y fue despedido entre pitos", indicó.

De esta forma, la leyenda azulgrana cree que Messi debería tomar la decisión que desveló Marçal Lorente en el Chiringuito.

"Algo ha quedado muy en evidencia, además: si Messi vuelve al Barça no será por dinero. Lo que están ofreciendo en Arabia es, con mucho, incomparable a lo que le pagarían aquí. Y me llama la atención que el argumento económico para sostener su regreso sea justo el contrario al que se dio hace dos años para explicar su adiós: del "no podemos pagarle" de entonces a su presencia "genera recursos" de ahora.", explicó.

"Un barcelonista como yo tiene claro que habrá en el futuro un momento para ese retorno a casa. Si se me permite, mientras, habría que sacar una estatua de Leo antes de cada partido", concluyó Carles Rexach.

Se avecinan unos días de muchas novedades en el Barça, y muy pronto sabremos la decisión final de Leo Messi... que seguro dará la vuelta al mundo.