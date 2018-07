Francia finiquita a Luxemburgo con un doblete de Giroud y un gol de Griezmann

Francia, que recibirá en París a España en partido amistoso, superó el trámite de su visita a Luxemburgo sin apenas brillo, con un doblete de Olivier Giroud y una diana de penalti del delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann (1-3). Los subcampeones de Europa cuajaron un encuentro un tanto irregular y flojo. No supieron sacar provecho a su tremenda superioridad para golear y por momentos pasaron más apuros de los debidos ante un oponente menor, pero muy disciplinado, contundente en la marca muchas veces, y atrevido cuando pudo.

Sobre el papel, el partido ante el colista del grupo A no debía suponer obstáculo alguno en el camino del conjunto de Didier Deschamps, ni siquiera con la presión que ejercía Suecia con su triunfo ante Bielorrusia. Pero se le enredó el encuentro al equipo francés y no pudo solventarlo con la autoridad esperada ni la brillantez deseada. Luxemburgo dio la cara y soñó con la sorpresa, pero a su buen trabajo en la contención no le acompañó el acierto en el remate.

Deschamps dio la alternativa de salida al lateral zurdo del Mónaco Benjamin Mendy y para el ataque junto a Griezmann apostó por Olivier Giroud. Como estaba previsto en la medular actuaron de entrada N'Golo Kante y Blaise Matuidi y el desequilibrio teórico quedaba para Ousmane Dembele y Dimitri Payet. El joven jugador del Borussia Dortmund fue el argumento con el que Francia trató de acabar con el entramado luxemburgués, pero fue anulado con constantes faltas, aunque por detrás apareció el lateral Djibril Sidibé para sorprender con su velocidad y dar aire al bloque galo.

Empate momentáneo de Luxemburgo

Una combinación entre Griezmann y Sidibe habilitó a Giroud para abrir la cuenta antes de la media hora. Pero, poco después, Luxemburgo, prácticamente en la primera ocasión en la que cruzó la línea del centro del campo, forzó un córner que acabó en un 'severo' penalti de Matuidi sobre Daniel Da Mota que transformó Aurelien Joachim. Inesperadamente, el trámite se le comenzaba a complicar a Francia. Para su fortuna, el propio Da Mota cometió cuatro minutos más tarde otro penalti sobre Sidibe.

Griezmann, que había estado a punto de marcar al cuarto de hora en un lanzamiento de falta, no perdonó y situó el 1-2 en el marcador del Josy Barthel para alegría de los más de mil aficionados franceses que acudieron a ver el choque. Ni así pudo respirar relajado el equipo de Deschamps. Luxemburgo tuvo una ocasión clamorosa para empatar a los 42 minutos, pero al defensa Kevin Malget se le atascó el balón y no pudo ni disparar a dos metros de la portería de Hugo Lloris.

Respondió Matuidi con un disparo lejano al palo, pero se llegó al descanso con una actuación discreta del once del gallo y más que honrosa de los pupilos de Luc Holtz. Luxemburgo, cuya única victoria sobre Francia se remonta a 1914, no se descompuso ni con la temprana lesión del meta Anthony Moris, ni con el marcador en contra, ni con el desgaste físico y volvió a tener otra tremenda oportunidad al inicio del segundo periodo (m.51), pero Da Mota no llegó a rematar un centro desde la derecha en magnífica situación.

Debut de Mbappe

La falta de remate y pegada en Luxemburgo se había convertido en la gran aliada de Francia, que encontró la tranquilidad con otro remate de cabeza de Giroud, justo cuando esperaba en la banda para salir y debutar una de las grandes sensaciones del momento, el delantero del Mónaco Kylian Mbappe. El atacante del Arsenal mejoraba así sus estadísticas con el conjunto 'bleu' al alcanzar 22 dianas y Mbappe, el delantero del futuro, no tardó en hacer brillar al meta Ralph Schon.

Francia, ya sin la amenaza del 'pinchazo', manejó sin problemas el tempo ante sus voluntariosos oponentes y ahora se para a pensar en el amistoso en París contra España y en el partido oficial clave de junio en el Friends Arena de Solna ante Suecia, a la que sigue aventajando en tres puntos.