Florentino Pérez desvela cómo se fraguó el fichaje de Figo: "Fue como arrancarles el corazón a nuestros paisanos"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, repasó su trayectoria en la presidencia del club blanco en una entrevista en Fos Sports. Flornetino habló de su modelo de club y desveló cómo se fraguó el polémico fichaje de Luis Figo.

"Nadie había pagado 60 millones de euros en el año 2000. Le convencí pero no era fácil, era el capitán del Barcelona. Como decía Valdano, era como arrancarle el corazón a nuestros paisanos. Y yo le dije a Figo: 'Queremos construir sobre ti este nuevo proyecto'. Él aceptó. Y así luego llegaron Zidane, Ronaldo, Beckham... y se creó el fenómeno de Los Galácticos", indicó Florentino Pérez.

El presidente del Real Madrid reconoció que la situación económica del Madrid en el 2000 no era buena.

"En el año 2000 al Real Madrid le faltaba tener grandes jugadores. Porque los grandes jugadores son los que crean esa gran imagen que conseguimos desde el año 2000 con esos jugadores como Figo, Zidane, Ronaldo o Beckham. Hoy día yo quiero que ellos sigan siendo nuestros embajadores. Luego hemos intentado mantener ese nivel con Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, Gareth Bale...", relató Florentino.

Florentino reconoció que ha heredado la grandeza del Real Madrid del binómio Di Stéfano-Santiago Bernabéu: "Yo no tengo mérito, todo lo heredé, gracias al binomio Di Stefano- Bernabéu que expandieron el nombre del Real Madrid por el mundo".

"Copié un poco lo de Bernabéu. Él dijo: 'Voy a hacer el campo más grande', porque era el año 1947 y entonces no había más ingresos que las taquillas. Y dijo 'si yo tengo el campo muy grande pues seré el que tendré más ingresos y podré comprar los mejores jugadores del mundo'. Y compró a Alfredo di Stéfano. Di Stéfano nos cambió la historia, no solo la del Real Madrid, sino la historia del fútbol. Bueno, pues yo hice lo mismo. Llegué allí y, en una situación económicamente muy mala que tenía en el año 2000 el Real Madrid, yo dije: 'Voy a traer a los mejores jugadores del mundo y nos producirán los ingresos'. Y así fue", explicó Florentino.

Por otro lado, recordó que en lo deportivo "el nivel de autoexigencia es grande".

"Cada título es el principio para ganar el siguiente. Este años vamos a por todas, pero hay una competición especial y por la que el madridismo siente predilección como es la 'Champions', que creo que es la más importante del mundo. Algo pasa que nos motivamos cuando la jugamos porque si no sería imposible haberla ganado 12 veces y nos da dimensión mundial", recalcó.

Para Pérez, como rivales principales "están el Manchester United, el Bayern, el Barcelona, que son los tres que se acercan más a competir" con el club blanco, "sin descartar otros grandes clubes, que quieren y luchan con ilusión para conquistar la 'Champions'".

Además, el presidente madridista, que cree que su esquema "es fácil de replicar", ve que en el futuro habrá "una gran liga europea, una en Estados Unidos y una en China. Esa competencia nos hará a todos esforzarnos y ser mejores", confesó.

"No hay un fenómeno que tenga tantos seguidores en las redes sociales y no hay más que ver que a cualquier lado que vamos sentimos el cariño, pero no todos son del Real Madrid. Yo, en broma, soy de los que digo que casi todos son del Real Madrid y que unos lo sabemos y otros todavía no. Hay algunos que no pueden vivir sin criticarle y eso no hace más que reafirmar que el madridismo es algo universal", sentenció Florentino Pérez.