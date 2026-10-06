La Fiscalía investiga los ataques homófobos de un youtuber al futbolista Héctor Bellerín, al que llamó "maricón encubierto"

Los detalles El youtuber Iñaki Angulo se enfrenta a un posible delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas por lanzar ataques homófobos contra el futbolista ante más de 600.000 seguidores.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación contra el youtuber y creador de contenidos Iñaki Angulo a raíz de unas manifestaciones de carácter homófobo realizadas contra el futbolista del Real Betis, Héctor Bellerín, durante la emisión de uno de sus directos.

La denuncia fue presentada hace un mes por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, a la que se han adherido posteriormente cerca de un centenar de personas, investiga la posible comisión de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas.

Los hechos se produjeron durante un directo en el que Angulo analizaba el partido disputado entre el Real Betis y el Real Madrid, en el que Bellerín tuvo que enfrentarse a Vinícius.

Según la denuncia, en ese directo, Angulo hizo referencia a los supuestos gustos de Bellerín como pintarse las uñas, lo que le llevó a calificarle de "maricón (sic) encubierto", a utilizar de forma burlesca el término "elle" y a asegurar que "solo lee libros de mujeres", entre otros ataques. La Fiscalía investiga la posible comisión de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas.

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