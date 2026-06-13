La consagración de Maradona: la 'mano de Dios' que vengó a Argentina de la guerra de las Malvinas en el Mundial del 86

El partido del Mundial 86 entre Argentina e Inglaterra. Maradona esquiva a todos los ingleses como no lo pudieron lograr sus compatriotas en las Malvinas. En ese mismo partido, el otro gol contra los ingleses fue la 'mano de Dios'. Maradona lo hizo levantando el puño.

A veces una derrota histórica, provoca una victoria en el fútbol. Como con la guerra de las Malvinas en la que la dictadura argentina se mete para intentar sobrevivir, pero el Reino Unido les arrasa. Eran los años en los que un niño morocho se estaba haciendo grande: Maradona.

La derrota en la guerra de las Malvinas supone el final de la dictadura militar Argentina. Tras esta Dalmiro, un preso de la dictadura militar durante el Mundial del 78 de Videla en Argentina, por fin es libre: "Me metieron preso en el 74 y me dieron la libertad el 18 de octubre de 1983. Mi vida está atravesada por la política y por el deporte, más que nada por el fútbol", confiesa Dalmiro.

Nada más salir de la cárcel, Dalmiro es testigo de cómo un hombre que llevaba el mismo número mítico que él (10), se convierte, a pesar de todas sus sombras, en su ídolo y en el de parte del pueblo argentino, porque los vengó.

"El partido del Mundial 86 entre Argentina e Inglaterra tiene una relevancia fundamental para los argentinos que hacía escasamente cuatro años habían perdido la guerra de las Malvinas", explica Alejandro Quiroga, director del Máster en Estudios sobre Nacionalismo de la UCM.

Aquella tarde de hace 40 años, Maradona esquiva a todos los ingleses como no lo pudieron lograr sus compatriotas en las Malvinas. En ese mismo partido, el otro gol contra los ingleses fue la 'mano de Dios' y Maradona lo hizo levantando el puño.

"Era contra el Estado, contra el país que les acababa de ganar la guerra, era una alegría doble. No sé qué se celebró más, si los cuartos de final o la final", sentencia Víctor Martínez Patón, presidente de la Academia del Fútbol Español.

Finalmente, Argentina quedó campeona del mundo en el Mundial de México 1986, logrando su segundo título histórico de la Copa Mundial de la FIFA y consagrando a Diego Armando Maradona.

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