John Carlin, periodista nacido en Londres y criado en Argentina: "Siempre quiero que pierda Inglaterra"

El periodista ha analizado en Al Rojo Vivo la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. Nacido en Londres y criado en Buenos Aires, ha explicado cómo vive un duelo marcado por la rivalidad histórica y dejó claro que solo quiere una cosa: que España sea campeona.

El periodista John Carlin, nacido en Londres pero criado en Argentina, ha analizado en Al Rojo Vivo la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, un duelo que, según reconoció, siempre ha vivido con sentimientos encontrados. Aunque durante años deseó que la selección argentina conquistara los Mundiales, ha admitido que en esta ocasión no siente el mismo entusiasmo.

"Toda mi vida he querido que Argentina ganase los Mundiales. Pero hay algo en este equipo que me desagrada. Han tenido mucha ayuda del VAR y de los árbitros", ha afirmado. Aun así, ha dejado claro que tampoco puede apoyar a Inglaterra: "Siempre quiero que pierda Inglaterra. Es una especie de problema personal mío que merece un poco de psicoanálisis".

Carlin considera que ambas selecciones comparten un rasgo fundamental. "Lo que tienen en común Argentina e Inglaterra es que no juegan muy bien. No son España, ni siquiera Francia, pero tienen mucha garra y nunca se rinden", ha señalado. Por ello, ha asegurado que le resulta casi indiferente cuál de las dos alcance la final, ya que su único deseo es que "España gane el Mundial".

El periodista también ha profundizado en la enorme carga política e histórica que rodea este enfrentamiento, especialmente desde la perspectiva argentina. "Yo soy, de algún modo, la encarnación de esa rivalidad", ha explicado antes de recordar que creció en Buenos Aires, donde desde niño le inculcaron una determinada visión del conflicto de las Malvinas. "En el colegio me repetían que las Malvinas eran argentinas, que los ingleses eran piratas", ha recordado.

Su vínculo con esta histórica rivalidad va más allá de lo personal. Carlin ha presenciado el polémico Inglaterra-Argentina del Mundial de 1966 y también estuvo en el estadio Azteca durante el mítico partido del Mundial de México 1986, el de la "Mano de Dios" y el inolvidable gol de Diego Maradona. Aquel encuentro, disputado apenas cuatro años después de la Guerra de las Malvinas, sigue siendo, a su juicio, uno de los momentos más importantes del imaginario colectivo argentino.

Aunque Lionel Scaloni ha restado importancia al componente político del partido, Carlin no comparte esa visión. Recordó que Diego Maradona también le aseguró, horas antes del choque de 1986, que era "un partido más", algo que él considera que nunca fue cierto. "Para Argentina, el factor Malvinas condiciona muchísimo los ánimos de la afición y también de los jugadores. Hay un sentimiento de revancha que le da un enorme componente emocional a este partido", ha afirmado.

En ese sentido, ha explicado también por qué la selección argentina solicitó disputar la semifinal con la camiseta azul, el mismo uniforme con el que derrotó a Inglaterra en México 86. "Tienen ese partido muy presente. Si preguntas a muchos argentinos cuál es el momento más glorioso de la historia de su país, probablemente te responderán que aquella victoria contra Inglaterra", aseguró. Para Carlin, ese triunfo trascendió lo deportivo porque llegó solo cuatro años después de la derrota en la Guerra de las Malvinas. Incluso se atrevió a aventurar que "si Argentina gana esta noche a Inglaterra, pero luego pierde la final contra España, no sería una tragedia tan grande, porque siempre podrán decir: 'Les ganamos a los piratas'".

Sobre cuál de los dos finalistas sería un rival más conveniente para España, Carlin cree que las diferencias son mínimas. "Ninguno de los dos juega al fútbol ni remotamente tan bien como España jugó anoche**", afirmó, aunque considera que ambos destacan por su intensidad y capacidad competitiva. Si tuviera que elegir, ha reconocido que "quizá Argentina sería un rival algo más asequible".

Finalmente, confesó cuál sería la imagen que más le gustaría ver tras la final: "Tengo muchísimas ganas de ver a Donald Trump entregando la Copa del Mundo a España". Una escena que, dijo entre risas, tendría un significado especial después de las recientes declaraciones del presidente estadounidense sobre España. "Y si además están allí Pedro Sánchez y el Rey, mejor todavía", ha concluido.