La FIFAha dado a conocer los incentivos que le corresponden a cada uno de los clubes por aportar jugadores al Mundial de Catar. La entidad dirigida por Gianni Infantino recompensa a los equipos independientemente de si los jugadores llegaron a jugar o no.

De media, la FIFA paga a casi 11.000 euros por día que un futbolista haya pasado en el Mundial, obviando minutos jugados, partidos, etc. Un total de 440 clubes tienen derecho a estas ayudas aunque militen en divisiones inferiores, incluso si esas categorías no pertenecen plenamente al fútbol profesional.

De los 209 millones de euros que distribuirá la FIFA, los equipos que más beneficiados salen son el Manchester City, el Fútbol Club Barcelona y el Bayern de Múnich. Le siguen Real Madrid, PSG y Ajax.

El club azulgrana percibirá un total de 4,06 millones de euros mientras que el cuadro blanco roza los 3,5 millones. El Atlético de Madrid se cuela en el top 10 y recibirá 2,8 'kilos'.

El equipo que más ha recibido por Catar 2022 ha sido el Manchester City. El equipo dirigido por Pep Guardiola ha ingresado 4,1 millones de euros por su aportación de jugadores al evento.

Hay que destacar que el total que genera cada jugador no va directamente a su club de pertenencia. Se tiene en cuenta la trayectoria del futbolista y la cantidad pagada por la 'cesión' se divide equitativamente entre los equipos en los que haya militado el futbolista en los dos años previos al mundial.