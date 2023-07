Entre otros temas, Joan Laporta ha hablado en 'La Vanguardia' sobre el 'chasco' que supuso el no retorno de Leo Messi al FC Barcelona y su marcha a Miami.

"Teníamos pactado con LaLiga que para Messi dedicaríamos una parte de los recursos que tenemos. Dentro del plan de viabilidad estaba contemplado", ha señalado el dirigente culé.

Sin embargo, fue el propio Leo, siempre según Laporta, el que desechó la posibilidad: "Se lo comunicamos a Jorge Messi. Me dijo que Leo había pasado un año muy difícil en París y que quería menos presión. Con nuestra opción, él hubiera seguido teniendo presión y entendí su decisión".

Cabe reseñar que tras anunciar su fichaje por el Inter Miami, el '10' aseguró no hubo "nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no".

Los pagos pendientes

Paralelamente, Laporta se ha referido a la deuda que el club todavía mantiene con el rosarino y que no se solventará hasta 2025.

"Lo que se le debe es lo del diferimiento de la masa salarial que se pactó con la anterior junta y que produce pagos pendientes que terminan en el 2025. Se le paga religiosamente", ha añadido.