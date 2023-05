Fernando Torres se ha disculpado. El exdelantero del Atlético, y actual entrenador del juvenil rojiblanco, ha hablado para la web del club sobre su rifirrafe con Álvaro Arbeloa, su homólogo en el banquillo del Real Madrid, en un derbi en el que acabó expulsado tras un empujón al madridista.

Tras él, también se encaró con un aficionado que le estaba insultando desde le grada al que llamó "payaso".

Ahora, 'El Niño' ha querido disculparse por todo: "No me reconozco en el vídeo, no me gusta lo que veo en esas imágenes".

"No es mi manera habitual de actuar... y me equivoqué en muchas cosas", afirma Torres.

Fernando, además, lamenta lo que sucedió en un partido en el que Arbeloa le llamó "retrasado": "Fue un error entrar en esas provocaciones que veníamos teniendo".

"Dejo a mi equipo sin su entrenador en la prórroga. No es lo que quiero transmitir a los chicos. Admito mi error", explica.

Para terminar, espera que todo le sirva de cara al futuro: "Soy un entrenador joven que quiere aprender, y me servirá para mejorar".

"Pero con los míos iré siempre hasta el final", sentencia Torres en sus disculpas.