El Manchester City aplastó al Manchester United en la Premier League (0-3) y Rodri Hernández volvió a ser protagonista con un partidazo. Provocó el penalti del primer gol, que transformó Erling Haaland (dos goles para el delantero sueco).

Y tras el encuentro el centrocampista de la selección española fue muy criticado por la acción de ese penalti. El exfutbolista Fredrik Ljungberg cargó duramente contra él y también contra el fútbol español.

"No me gusta este tipo. Puede que le toque con la mano, pero Rodri pesa entre 90 y 95 kilos. Se tira, se nota que se tira", dijo en declaraciones a 'Via Play'.

Y aprovechó para cargar duramente contra el fútbol español: "Esto funcionará así en el fútbol español. Pues yo no quiero el fútbol español en la Premier League, estoy un poco molesto...".

"Luego escucho que es Michael Oliver el que está en la sala del VAR, por lo que no me sorprende que finalmente hayan pitado penalti", sentenció el que fuera futbolista del Arsenal, que tuvo para todos.

La Premier League

El Manchester City marcha tercero en la clasificación de la Premier League, por detrás de Arsenal y Tottenham. A sólo dos puntos del liderato que ocupan los Spurs en estos momentos.