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5-4 para el PSG

PSG y Bayern se marcan un canto al fútbol: nueve goles con total efectividad

Un resultado de 5-4 en una ida de semifinales de Champions League que siempre será recordada por los aficionados al fútbol.

Khvicha KvaratskheliaKhvicha KvaratskheliaGetty

Una oda al fútbol. Una exhibición en Champions que se recordará para siempre. Este Paris Saint-Germain contra Bayern de Múnich es uno de los partidos con mejor fútbol que se haya visto. De los recortes de Khvicha Kvaratskhelia al control imposible que hizo Luis Díaz para acabar en gol.

Ganó el PSG (5-4), pero eso casi fue lo de menos. Una eliminatoria entre dos auténticos equipazos que optan a esta Champions League.

A Kvaratskhelia no le puedes dar ni un metro. Hizo dos golazos el georgiano. Sobre todo el primero, en el que regateó a todos los que portaban la camiseta roja.

El Balón de Oro, Ousmane Dembélé, firmó otro doblete. Joao Neves marcó el gol restante de los muchachos parisinos.

La inspiración de Olise

El Bayern aceptó el intercambio de golpes. Le acabó saliendo bien, levantándose cuando peor estaba. Tenía a Olise inspirado en la derecha. Siempre encarando. Siempre marchándose de Nuno Mendes. Fue el autor del segundo gol de los alemanes.

Upamecano rozó con la cabeza cuando peor se lo pintaban al Bayern. A dos goles (5-3) a falta de media hora. Y Luis Díaz hizo una auténtica maravilla para reducir todavía más las distancias.

Todo seguía abierto. El dominio pasaba de un equipo a otro en cuestión de segundos. Y este canto al fútbol se repetirá en ocho días en Múnich. Estén atentos.

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