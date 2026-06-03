Riquelme asegura que Haaland será jugador del Real Madrid si gana las elecciones

En 'El Hormiguero', el candidato ha confirmado que su 'bombazo' será el delantero noruego del Manchester City.

Erling Haaland, el que para muchos es el mejor delantero centro del mundo, es el as en la manga que se guardaba Enrique Riquelme antes de las elecciones.

El candidato ha estado en la noche de este miércoles en 'El Hormiguero' y, tras anunciar el fichaje de Rodri Hernández, ha hecho lo propio con el del noruego.

Además, Riquelme ha asegurado que si no cumple alguna de sus promesas, se compromete a pagar íntegramente la cuota a todos los socios del club.

"Si yo incumplo algunas de mis promesas, he firmado una garantía notarial para pagar el 100% de la cuota de los socios del Real Madrid la próxima temporada", ha señalado.

"Haaland tiene una cláusula y querría venir al Real Madrid. Si soy presidente, estos dos jugadores jugarán aquí", ha añadido.

Además, ha confirmado que el club seguirá siendo de sus socios: "Si yo soy presidente del Real Madrid, no se venderá nada del club y seguirá siendo al 100% de los socios".

Riquelme también ha confirmado que Raúl González Blanco y Fernando Hierro formarán parte de su equipo, pero no en el banquillo; su entrenador, según ha afirmado, lo anunciará "el viernes o el sábado".

Jugada maestra de Florentino

Justo cuando ha terminado 'El Hormiguero', el primer anuncio que ha salido en antena ha sido el vídeo del anuncio del fichaje de José Mourinho por parte de la candidatura de Florentino Pérez.