Florentino Pérez anuncia el fichaje de Mourinho por el Real Madrid

El presidente del Real Madrid, a través de la cuenta de redes sociales de su candidatura, ha confirmado la contratación del técnico portugués si sale elegido.

Lo que era un secreto a voces se ha confirmado a las diez de la noche de este miércoles: si Florentino Pérez sale elegido en las elecciones de este domingo, José Mourinho será su nuevo entrenador.

Así lo ha confirmado el presidente del Real Madrid a través de la cuenta de redes sociales de su candidatura con el siguiente mensaje: "Moucha historia por hacer".

En el citado vídeo, aparece el propio técnico portugués con la camiseta del conjunto blanco diciendo "sí".

De esta manera, si Florentino sigue en el palco del Santiago Bernabéu, Mourinho volverá al banquillo del que se fue hace 13 años.

En su primera etapa, de 2010 a 2013, Mou ganó una Liga, una Copa y una Supercopa de España, pero sobre todo sentó las bases de un equipo que hizo historia apenas un año después levantando la Décima y dando paso a un histórico periodo de seis Champions en diez años.

Como se anunció en 'El Chiringuito', el luso ya tiene dos fichajes 'atados' si Florentino gana las elecciones: Ibrahima Konaté y Nico Paz.

Junto a ellos, todo apunta a que Endrick volverá de su cesión en el Olympique de Lyon y Dumfries, lateral derecho del Inter de Milán, también recalará en Concha Espina. Y solo es el comienzo...

Riquelme anuncia a Rodri en 'El Hormiguero'

Prácticamente a la par que se anunciaba el fichaje de Mourinho, Enrique Riquelme saltaba al plató de 'El Hormiguero'.

Además de hablar de su trayectoria y su proyecto, el candidato ha confirmado que si es presidente del Real Madrid, Rodri Hernádez, actual jugador del Manchester Ciy y Balón de Oro en 2024, vestirá de blanco.