Nuevo episodio machista en el mundo del fútbol. Lauren Smith, entrenadora del Bristol City femenino, reconoció que un aficionado le dijo que "debía estar en la cocina" mientras estaba viendo al equipo masculino de los Robins jugar contra el Sunderland en el partido de liga de la segunda división inglesa.

La inglesa publicó en su Twitter la situación que vivió mientras veía tranquilamente el encuentro: "Hoy he ido a apoyar al Bristol City con el equipo y me dijeron que las mujeres no deberían estar en los campos de fútbol sino en la cocina".

La entrenadora también aprovechó el tweet para invitar al individuo en cuestión a ver un encuentro del equipo femenino de Bristol y demostrarle que está "equivocado". La categoría masculina del Bristol City también condenó desde su cuenta oficial el comentario sufrido por Smith y recalcaron el orgullo del club de su disciplina femenina.