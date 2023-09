Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, estuvo este miércoles en Majadahonda como pregonero de las fiestas de la localidad madrileña.

Tras un acto en el balcón del ayuntamiento, el dirigente colchonero habló en 'Cope' sobre el 'caso Rubiales.

Lejos de mostrarse contundente al respecto, Cerezo explicó que ni le "preocupa" ni le "importa" la situación, desmarcándose de participar en el debate.

"No sé quién tiene que pedir perdón, no estoy ni en el cuerpo de Rubiales ni en el de Jenni Hermoso. No sé quién tiene que pedir perdón a quién, y si se lo tiene que pedir Rubiales a Jenni, se lo tendrá que pedir", señaló el presidente rojiblanco.

"Si no se lo ha pedido ya, se lo pedirá dentro de poco, creo que tiene que ser así. Pero vamos, a mí ni me preocupa ni me importa, personalmente no tengo nada que decir", añadió Cerezo para zanjar el tema.