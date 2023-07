David de Gea se marcha del Manchester United. Después de doce años en el club inglés, emprenderá una nueva aventura. El caos de su renovación ha terminado y el guardameta no volverá a vestir los colores de este club de la Premier League.

Así se ha despedido en sus redes sociales: "Solo quería enviar este mensaje de despedida a todos los seguidores del Manchester United. Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y aprecio por el amor de los últimos 12 años".

"Hemos logrado mucho desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club. Me enorgullecía muchísimo cada vez que me ponía esta camiseta, dirigir al equipo, representar a esta institución, el club más grande del mundo era un honor que solo se otorga a unos pocos afortunados futbolistas", ha escrito el que fuera portero del Atlético de Madrid.

Y cierra su nota: "Ha sido un período inolvidable y exitoso desde que llegué aquí. No pensé que saliendo de Madrid siendo un niño lograríamos lo que hicimos juntos. Ahora es el momento adecuado para emprender un nuevo reto, para empujarme de nuevo en un nuevo entorno. Mánchester siempre estará en mi corazón, Mánchester me ha formado y nunca me dejará. Lo hemos visto todo.

