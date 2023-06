Este domingo ha estado marcado por las despedidas, aunque una de ellas no estaba prevista. El fútbol dijo adiós a un jugador legendario y de los mejores el el siglo XXI, Zlatan Ibrahimovic.

El mundo entero quedó perplejo por su repentina decisión de dejar el fútbol, ya que Ibra parecía que iba a continuar una temporada más en el Milan. Sin embargo, anunció tras finalizar el encuentro ante el Hellas Verona que colgaba las botas. Una larga lesión de rodilla esta temporada le ha privado al jugador de perderse casi todos los partidos, de hecho, tan solo llegó a disputar cuatro.

Su decisión la entendió San Siro teniendo en cuenta que legado de Zlatan Ibrahimović en el club 'rossoneri' es espectacular. Por ello le dieron un homenaje a la altura de lo que ha representado en sus dos etapas defendiendo la camiseta del Milan.

El mago sueco no puedo contener las lágrimas, pero aún así protagonizó un gran discurso: "La primera vez que estuve en el Milán me distéis alegría, la segunda vez me distéis amor".

"Agradezco a mi familia por su paciencia, luego a la segunda familia o a los jugadores y al entrenador con su cuerpo técnico. Gracias también a los directivos por la oportunidad que me han brindado", dijo.

"También les agradezco a los aficionados desde el fondo de mi corazón que me han recibido con los brazos abiertos", añadió.

"Seré un fanático del Milán de por vida", concluyó entre lágrimas el delantero sueco. El club le regalo una camiseta enmarcada con el '11', la misma que se puso toda la plantilla para que Ibra recordase a sus últimos compañeros a pesar de que no ha sido la mejor de sus temporadas.

Los números de Ibrahimovic en el fútbol: 573 goles en 988 partidos

El sueco ha tenido una trayectoria impresionante. Anotó 573 goles en los 988 partidos que disputó con el Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milán, PSG y Galaxy, y la selección de Suecia

Palmarés de Zlatan Ibrahimovic: la Champions, su asignatura pendiente