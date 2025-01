Edu Aguirre entrevista a Cristiano Ronaldo: este lunes 3 de febrero, en laSexta

Cristiano Ronaldo será entrevistado en 'Los Amigos de Edu' el próximo lunes en laSexta a partir de las 22.45 horas.

'Los amigos de Edu'

Cristiano Ronaldo, en laSexta. El próximo lunes 3 de febrero se podrá disfrutar de la entrevista de Edu Aguirre a partir de las 22.45 horas.

"Te doy una entrevista. Primero, porque me apetece. Porque ya te conozco de hace muchos años, nueve años. Porque somos amigos. Soy amigo de tu familia y eres amigo de mi familia. Me apetece darte una entrevista y yo doy entrevistas a quien quiero", le dice Cristiano a Edu.

El futbolista del Al-Nassr de Arabia Saudí se confiesa en laSexta el próximo lunes.